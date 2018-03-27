AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye-AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İHA'nın aktardığına göre, Tusk yaptığı açıklamada, "AB ile Türkiye arasında çeşitli toplantılar düzenlendi. Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili gayretleri konusunda yüksek takdirlerimizi belirtmek istiyorum Mülteciler konusunda Türkiye'ye 3 milyon mülteciye kapılarını açtığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN OLAYLARDAN BÜYÜK ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ"

Tusk, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ise "Türkiye'nin darbe girişimi sırasındaki olaylardan büyük zarar gördüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİNCELERİMİZİ İLETTİK"

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de konuşan Tusk, "Türkiye'nin Afrin'deki harekatıyla ilgili çekincelerimizi ilettik. Türkiye'nin bu hareketlerini iyi yönlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Göç konusuna ilişkin AB Komisyonu Jean-Claude Juncker ise, "Avrupa'ya gelen mülteci sayısı yüzde 87 azaldı. Bu Türkiye sayesinde oldu. Uluslararası dayanışma konusunda örnek veriyor. Türkiye inanılmaz gayretler sarf etti" şeklinde konuştu.

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