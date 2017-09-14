AB, Kuzey Kore'ye yaptırımları ağırlaştırdı!

Bu kapsamda uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde Kuzey Kore’den demir, demir cevheri, deniz ürünleri, kurşun ve kurşun cevheri ithal edilmesi tamamen yasaklandı.

Kuzey Kore vatandaşlarının AB ülkelerinde istihdam edilmelerine de yasak getirildi.

Ayrıca AB'in ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 50 şirket ve 62 kişi bulunuyor. Buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 6 şirkete daha yaptırım uygulanıyor.

ABnin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

Kuzey Koreli yetkililer, geçtiğimiz günlerde yeni geliştirdikleri kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı.

Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde denemenin, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

BMGK, nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onaylamıştı.

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