AB sığınmacılarla ilgili sözünü tutmamaya devam ediyor

AB Komisyonu tarafından yayımlanan "AB'nin Göç Gündemi: Elde Edilen Başarıyı Güçlendirmek" raporunda, AB'nin İtalya ve Yunanistan'dan toplam 160 bin sığınmacıyı diğer AB ülkelerine yerleştirme kararı ve Türkiye'den 2016 sığınmacı mutabakatı çerçevesinde alması gereken sığınmacı sayısı hakkında bilgiler yer aldı.
AA'nın haberine göre; AB Komisyonunun 2015'te İtalya ve Yunanistan'dan toplam 160 bin sığınmacıyı yeniden yerleştirme süresi eylül ayında dolmuştu. Ancak sığınmacı kotalarını tamamlamayan üye ülkelerin, sığınmacı almaya devam etmesi çağrısında bulunulmuştu.
Raporda, bu çerçevede üye ülkelerin sadece 31 bin 500 sığınmacıyı yerleştirdiği açıklandı.
Çekya 12 sığınmacı alırken, Macaristan ve Polonya sığınmacı kabul etmedi.
Raporu basın toplantısı düzenleyerek açıklayan AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Umarım Macaristan, Polonya ve Çekya sığınmacılara ilişkin tutumlarını gözden geçirir ve sığınmacı kabul etmeye başlar. Bu ülkeler hakkındaki ihlal süreci devam ediyor ve Komisyon'un bir sonraki adıma geçmek için yetkisi var." diye konuştu.
TÜRKİYE'YE VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR
AB ve Türkiye arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatı uyarınca ise üye ülkelerin Türkiye'den 72 bin sığınmacı alması gerekiyordu.
Ancak rapora göre, Türkiye'den çeşitli AB üyesi ülkelere yeniden yerleştirilen sığınmacı sayısı 11 bin 354'te kaldı.
Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının Doğu Akdeniz'deki sığınmacı kriziyle etkili bir şekilde baş etme imkanı sunduğu belirtilen raporda, mutabakatın yasa dışı sığınmacı sayısını ve Ege Denizi'nden geçişleri ciddi boyutta azaltarak somut sonuçlar vermeye devam ettiği bildirildi.
Raporda, AB sığınmacı mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye taahhüt ettiği 3 milyar avroyu yıl sonuna kadar aktaracağını bildirdi. Ancak AB Komisyonunun idari komitesinin 11 Kasım'da açıkladığı rapora göre, AB Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği 3 milyar avroluk fondan bu zamana kadar sadece 908 milyon avro aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.