AB ülkeleri vatandaşlarının birlik dışından kişilerle yaptığı eşcinsel evlilikleri 'tanımak zorunda'

Avrupa Adalet Divanı, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, eşcinsel vatandaşlarının birlik dışındaki ülkelerde yaşayan eşlerile yaptıkları evlilikleri resmen tanıması gerektiğine karar verdi.
AB'nin en üst hukuki organı olan Lüksemburg'daki mahkemenin kararı, eşcinsel evliliklerin korunması konusunda bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Adalet Divanı'nın aldığı karara göre, eşcinsel evliliklere izin vermeyen AB üyesi ülkeler de bu karara uymak zorunda. AB üyesi Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya ve Slovakya'da eşcinsel evliliklere izin verilmiyor.
Ancak Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar nedeniyle bu ülkeler, başka ülkede evlenen eşcinsel vatandaşlarının AB dışında yaşayan eşlerine oturma izni vermek zorunda.
Adalet Divanı'nın aldığı karara gerekçe olan dava, eşcinsel evlilik yapan Romanya vatandaşı Adrian Coman tarafından açıldı.
Coman, ABD vatandaşı Clay Hamilton ile 2010 yıkında Belçika'nın başkenti Brüksel'de evlendi. Ancak Romanya makamları, eşcinsel evliliğin resmi ılarak tanınmaması nedeniyle, Coman'ın ABD'li eşine oturma ve çalışma izni vermedi.
Adrian Coman, bu karar üzerine mahkemeye başvurdu. Romanya Yüksek Mahkemesi de, konuyu Lüksemburg'taki Avrupa Adalet Divanı'na taşıdı.
Avrupa Adalet Divanı, "eş kavramının cinsiyetsiz olduğunu" vurgulayarak, AB vatandaşlarının kendi cinsiyle yaptıkları evliliklerin, yasalar karşısında karşı cinsle yapılan evliliklerden farklı olmadığına karar verdi.
Şu anda eşiyle birlikte ABD'de yaşayan Romanyalı Adrian Coman, mahkemenin kararını, "insanlık onurunun zaferi" olarak değerlendirdi. Coman, artık AB ve Romanya'daki yetkililerin gözünün içine bakarak, "Bizim ilişkimiz de aynı derecede eşit ve değerli" diyebileceklerini söyledi.
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