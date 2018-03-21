Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olarak bilinen Facebook’un, Kasım 2016’da gerçekleşen ABD seçimlerinde Donald Trump’ın başkanlığını destekleyen veri analiz şirketi Cambridge Analytica’ya 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz erişim sağladığına yönelik tartışmalar giderek yoğunlaşıyor. İddiaların gündeme gelmesiyle şirket hisselerinde yaşanan sert düşüşler teknoloji sektörünü de etkisi altına aldı. Başta ABD olmak üzere İngiltere ve pek çok Avrupalı ülkede yetkililer Facebook’un elinde bulundurduğu kullanıcı bilgilerini gerektiği hassasiyette koruyup korumadığını sorgulamaya başladı. Yetkililer sosyal medya şirketlerinden kullanıcı bilgilerinin korunduğuna yönelik denetlenebilir mekanizmalar geliştirmelerini istiyor.

ABD KONGRESİ’NE DE BEKLİYORUZ

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre Avrupa Parlamentosu başkanı, AB parlamenterlerinin verilerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını araştıracağını ve iddiaların vatandaşların gizlilik haklarının kabul edilemez bir ihlali olduğunu söyledi. ABD cephesinde ise yetkiler konuyla ilgili olarak şirket avukatlarının değil artık şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’in ABD Kongresi’ne hesap vermesini istiyor. Gerek Facebook ve gerekse İngiliz şirket Cambridge Analytica ise kendilerine yönlendirilen suçlamaları geri çeviriyor. Ancak Cambridge Analytica’nın eski çalışanı Christopher Wylie’nin, şirketin 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgiye erişim sağladığını ve bu bilgilerin ABD başkanlık seçimleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığı yönündeki açıklamaları son yıllarda yapılmış ve gelecekte de yapılacak seçimleri de şüpheli hale soktu.

DAHA ŞEFFAF OLUN

Yaşanan gelişmeler sosyal medya kuruluşlarının tartışmalı reklam politikaları ve veri toplama uygulamalarını da yeniden gündeme taşıdı. Buna göre sosyal medya kuruluşları gerek mesajlaşma ve gerekse fotoğraf veya video kayıtları sayesinde kullanıcıları hakkında büyük miktarda veri topluyor. Ancak bu verilerin daha sonra hangi amaç için kullanıldığı ise denetlenemiyor. Dünya çapında siyasi çevreler bireysel hakların yasa çerçevesinde korunup korunmadığını anlamak için sosyal medya şirketlerini aynı kullanıcılarından talep ettikleri gibi daha şeffaf hale getirmeyi planlıyor.

FACEBOOK HİSSELERİ 2 GÜNDE YÜZDE 9.2 DEĞER KAYBETTİ

28.09.2017 162 01.02.2018 193 16.03.2018 185 20.03.2018 167

‘200’ÜN ÜZERİNDE SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTTÜK’

İngiliz televizyonunda gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticilerinin, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için “aşk tuzakları” hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü. Görüntülerde Cambridge Analytica Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix’in 200’ün üzerinde seçim kampanyası yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

‘FACEBOOK’U SİL’ KAMPANYASI HIZLA YAYILIYOR

50 milyon kullanıcının hesap bilgilerini usulsüz şekilde sattığı ortaya çıkan Facebook’u protesto eden kullanıcılar “Facebook’u sil” kampanyası başlattı. Twitter ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen kampanyada sosyal medya kullanıcıları, Mark Zuckerberg’e tepki göstererek diğer kullanıcıları da Facebook’u kapatma konusunda teşvik ediyor.

‘AVUKATLARI DEĞİL ZUCKERBERG’İN KENDİSİ GELSİN’

İngiltere’de Meclis Medya Komisyonu Başkanı Damian Collins, Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’den ya da başka bir Facebook yöneticisinden komisyonun önünde ifade vermesini isteyeceğini kaydetti. Collins, “Artık Mark Zuckerberg’in Facebook sayfasının ardına saklanmayı bırakma zamanı” diye konuştu.