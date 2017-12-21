Duda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından karşı çıkılan yasaları onayladığını belirtti.

Duda, bu yasal değişikliklerle son derece demokratik çözümlerin önerildiğini belirterek, "Söz konusu yasalar adalet sisteminde demokrasiyi daha da derinleştirecektir." ifadesini kullandı.

AB'nin ikiyüzlü davrandığını dile getiren Duda, Polonya'nın temel AB değerlerini umursamadığını iddia eden bazı AB liderlerinin yalan söylediğini ileri sürdü.

AB Komisyonu, Polonya'daki yargı reformunun hukukun üstünlüğü prensibine aykırı olduğu gerekçesiyle, daha önce hiçbir üyeye uygulamadığı cezalandırma olan AB'de oy hakkının elinden alınması sürecini başlatmıştı.

Avrupa Komisyonu dün ilk kez yaptığı bir uygulamayla, Polonya'yı, demokrasiyi tehdit ettiğini söylediği yargı reformunu geri çekmesi için uyardı ve diğer AB üyelerinden aksi halde Polonya'ya karşı yaptırım uygulamaya hazırlanmalarını istedi.

AB'nin icra organı olan Komisyon Varşova'daki sağcı hükümetten iki yılı aşkın süredir bu adımı atmasını istiyor ancak sonuç alamıyordu.



Macaristan hükümeti Salı günü bu konuda yaptığı açıklamada, Komisyon'un kararının Polonya'nın egemenliğini ihlal ettiğini

söylemişti.



AB'nin anayasası niteliğindeki Lizbon Antlaşmasında 7. madde olarak yer alan ve "nükleer seçenek" adıyla bilinen bu yaptırımın kullanılması için ilk kez yapılan bu girişim, eski komünist ülkelerdeki Avrupa entegrasyonu karşıtı kesimlerle yaşanan gerilimin ne denli arttığını gösteriyor.





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