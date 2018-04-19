Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecinde doğru bir yol izlediğini söyledi.
Mogherini, 17 Nisan'da Strazburg'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun ardından çıktığı Batı Balkan turu kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulundu.
AA'nın haberine göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mogherini, Batı Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'ın AB'ye üyelik süreçlerini değerlendirdi.
Mogherini, Sırbistan'a verdiği mesajın, ikili ilişkinin aksine tüm bu ülkeleri ilgilendiren bölgesel nitelikte bir mesaj olduğunu belirterek, "Bu mesaj, AB perspektifidir. Ziyaret ettiğim 4 ülke arasında bilhassa Sırbistan ile Karadağ'ın doğru yolda ilerlediğini söyleyebilirim. Sırbistan, AB'ye üyelik sürecinde doğru bir yol izliyor. Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı süresince yeni fasıllar açılması muhtemel." ifadelerini kullandı.
Mogherini, Sırbistan'ın kararlılığı, enerjisi, özverili çalışması ve iradesinden son derece etkilendiğini vurgulayarak, "Genişleme sürecinin, AB'nin kendisine vermesi gereken bir hediye olduğunu düşünüyorum." dedi.
Kosova meselesine değinen Mogherini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına AB ara buluculuğunda imzalanan Brüksel Anlaşması'nın hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatarak, anlaşmanın en önemli hükümlerinden biri olan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının ve Enerji Anlaşması'nın elzem olduğunun altını çizdi.
Verilen sözlerin tutulması gerektiğini dile getiren Mogherini, "Antlaşmanın hükümlerinin şimdiye kadar yerine getirilmesi gerekirdi." diyerek, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması adına başlatılan hazırlıklara saygı duyduğunu vurguladı.
Sırp Radikal Partisi (SRS) Genel Başkanı Vojislav Seselj'in, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve beraberindeki heyete hakaret ederek Hırvatistan bayrağını ezmesine de değinen Mogherini, devlet kurumlarına karşı yapılmış her hareketi kınadığını söyledi.
Mogherini, "Bunlar, Sırbistan'ı kötüleyen ve demokratik bir ülke olduğunu göstermeyen hareketler." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Vucic de Kosova'nın Brüksel Anlaşması'nın hükümlerini yerine getirmeyeceğinden emin olduğunu belirterek, "Sözleriniz karşısında kulaklarımı tıkadığımı düşünmeyin. Enerji Anlaşması konusunda bir anlaşmaya varılmadı. Sadece bu konunun önümüzdeki dönemde tartışılacağı söylendi, onun dışındaki tüm hükümleri yerine getirdik." diye konuştu.
Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması hükmünün, anlaşmanın yüzde 40'ını oluşturduğunu dile getiren Vucic, Kosova meselesinin doğurduğu tüm zorluk ve engellerin, Mogherini ve diğerlerinin destekleriyle bertaraf edilebileceğine inandığını anlattı.
Sırbistan'ın her zaman diyaloğa açık olduğunu anımsatan Vucic, Kosova ile diyaloğun sürdürüleceğini vurguladı.
Vucic, görüşmede Sırbistan'ın ilerleme raporunu da ele aldıklarını aktararak, ülkesinin bilhassa ekonomi alanında gösterdiği çabadan mutluluk duyduğunu söyledi.
Mogherini, Belgrad'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile de bir araya geldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.