Sinemaya olan tutkusunun küçük yaşlarda başladığını belirten Okyay, “Anamın kazanını, bakır tepsisini eskiciye satıp, sinemaya gidiyordum. 62 yaşındayım hâlâ sinemaya gitmeye devam ediyorum. 11 sefer Yılmaz Güney’in oynadığı ‘Yedi Dağın Aslanı’ filmine gittim. Film Malatya’dan Elazığ’a gittiğinde, bu kez de il dışına gidip filmi izledim. O filmlerin afişlerini bile söküp, evin odalarına asmıştım” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre bütün kazancını sinemaya verdiğini belirten Okyay “Sinema için topladığım şişelerle zengin olurdum. Maçlarda simit, su sattım. Sokakta cam şişe ve kömür artıklarını topluyordum. Para olmayınca da evden eşya çalıp satıyordum. Annem evde yokken banyo kazanını kopardım ve eskiciye satıp, Elazığ’a sinemaya gittim. Döndüğümde annem ‘Banyo kazanım nerede?’ diyerek, beni iki gün eve almadı. İki gün bankların üzerinde yattım” diye konuştu.