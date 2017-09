ABank'ın sesi 'Gür'leşti

Katar’ın ilk özel bankası The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki olarak Türkiye’de faaliyet gösteren ABank'da hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay içinde iki önemli transfere imza atarak Akbank ve Sabancı Holding eski CEO’su Zafer Kurtul ile yıllardır Garanti Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Turgay Gönensin’i Yönetim Kurulu Üyesi olarak bünyesine katan banka, şimdi de ‘kaptan köşkü’nde değişikliğe gidiyor.

YENİ CEO: CENK KAAN GÜR

ABank bu kapsamda, son olarak Akbank’ta Ticari Bankacılık İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 28 yıllık bankacı Cenk Kaan Gür’ün CEO’luk görevine getirildiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, atama kararı ilgili kurumlardan alınacak onayın ardından yürürlüğe girecek.

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATACAĞIZ

ABank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Üyesi Omar Hussain Alfardan atama hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Cenk Kaan Gür gibi bir ismin liderliğinde ABank müşterilerine en iyi hizmeti sunarak büyümesini sürdürecek ve Türkiye ekonomisine katkısını artarak devam ettirecek. Türkiye ile Katar arasında artan ticari ilişkilerin desteği ile müşterilerimize önemli ölçüde değer yaratacağımıza inanıyoruz. Cenk Kaan Gür’ün yanı sıra, ABank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Zafer Kurtul ve Turgay Gönensin de bankayı büyük başarılara ulaştıracaktır. Bu vesileyle aramızdan ayrılan CEO’muz Müge Öner’e de, Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, gelecek hayatında kendisine başarılar diliyoruz.”

Türkiye’nin geleceği çok parlak

Orta ve uzun vadedeki önemli büyüme potansiyeliyle, Türkiye’nin parlak bir geleceği olduğuna inandıklarını belirten ABank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve The Commercial Bank Group CEO’su Joseph Abraham da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye ile Katar arasında çok önemli bir stratejik işbirliği var. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler her geçen gün güçleniyor, derinleşiyor. ABank ve The Commercial Bank bu stratejik ve ekonomik işbirliğinin, bir anlamda bayrak taşıyıcıları. Yeni dönemle birlikte, her iki ülkede de müşterilerimize kusursuz bir bankacılık deneyimi sunmak, Türkiye ile Katar arasında her geçen gün hızlanan yatırım ve sermaye hareketlerinden daha fazla pay alabilmek için, iki bankayı tek bir vizyonla birbirine entegre ediyoruz. Bu süreçte de yeni CEO’muz Cenk Kaan Gür ile birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyım.”

ABank'ın sektördeki konumunu daha da güçlendireceğiz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cenk Kaan Gür şu ifadeleri kullandı:

“ABank ve hissedarımız The Commercial Bank’te güçlü ve yetenekli bir ekiple birlikte çalışacak olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Müşterilerimiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı yapmak hedefiyle çalışacağız, ABank'ın sektördeki konumunu güçlendireceğiz. ABank ve The Commercial Bank arasında giderek artan işbirliği ve entegrasyon ile birlikte hem hizmet kalitemizi arttırmayı hem de bu sayede müşterilerimize daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz."

Zafer Kurtul ataması hareket yaratmıştı

Son üç hafta içinde yapılan değişikliklerle birlikte sektörde tüm gözler ABank’a çevrilmiş durumda. Banka, geçtiğimiz ay içinde Zafer Kurtul ve Turgay Gönensin’in de Yönetim Kurulu üyesi olarak atandığını duyurmuştu. Özellikle, Akbank ve Sabancı Holding’de uzun yıllar boyunca CEO’luk görevinde bulunan Zafer Kurtul’un transfer edilmesi kulisleri hareketlendirmiş, ABank’ın sektörde büyük yatırımlara hazırlandığının sinyali olarak değerlendirilmişti.

İlk yatırımını Temmuz 2013’te yapmıştı

Bugün ABank hisselerinin yüzde 100’ü, Körfez bölgesinin en önemli bankalarından ve Katar’ın ilk özel bankası olan The Commercial Bank’a ait. ABank yatırımını iki aşamada tamamlayan The Commercial Bank, ilk olarak Temmuz 2013’te, bankanın hisselerinin yüzde 70,8'ini, Anadolu Grubu'ndan satın almış, ardından da hisse geri alımı işlemleriyle hisse oranını yüzde 75'e çıkarmıştı. The Commercial Bank, geriye kalan yüzde 25'lik hisseyi de, 2016 yılının sonunda Anadolu Grubu'ndan 222,5 milyon dolara satın alarak, bankanın tümünün sahibi olmuştu.

İnci ticaretiyle başladı

Bugün Körfez bölgesinin en önemli bankaları arasında gösterilen The Commercial Bank, 1975 yılında Katar’ın ilk özel bankası olarak faaliyete başladı. Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Hussain Alfardan öncülüğünde bir grup iş insanı tarafından kurulan bankanın yaklaşık 36 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. Bankanın kurucuları arasında yer alan Alfardan Ailesi de bugün hâlâ bankanın yönetiminde önemli role sahip. Yıllar önce inci ticaretiyle başladıkları iş hayatında bugün dev bir dev bir imparatorluğa dönüşen Alfardan Group, Katar’ın en önde gelen aileleri arasında yer alıyor.

