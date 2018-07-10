Bolu'da ilginç anlar kameralara yansıdı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı’nı gölden yola çıkan kurbağalar bastı. Tatil için Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, binlerce yavru kurbağa ile karşılaştı. DHA'nın haberine göre, ziyaretçiler, kurbağaları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İlginç görüntülerin yaşandığı parkta, vatandaşlar yavru kurbağaları cep telefonları ile kameraya çekti. Bazı vatandaşlar ise yavru kurbağaların üzerine basmamak için yoğun çaba gösterdi.





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