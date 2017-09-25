ABB, 2.6 milyar dolara General Elektrik'in Endüstriyel Çözümler bölümünü satın aldı

Zürih merkezli ABB, satın alma ile birlikte maliyetlerinde yıllık 200 milyon dolarlık bir düşüş yaşanacağını belirtti.

General Elektrik'in Endüstriyel Çözümler bölümünün 2016 yılındaki satışları 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Anlaşmanın 2018 ilk çeyrekte tamamlanacağı açıklandı.

General Elektrik'in ABB tarafından satın alınan Endüstriyel Çözümler Bölümü 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor ve 1.5 milyondan fazla ürünün dağıtımını yapıyor. ABB'nin en büyük pazarı olan Kuzey Amerika'da ise çok köklü bağlantıları bulunuyor.

Merkezi Atlanta'da yer alan şirkette toplam 13 bin 500 kişi çalışıyor.

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