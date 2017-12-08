Abbas, Meşal ile Kudüs’ü görüştü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas’ın eski lideri Meşal ile yaptığı telefon görüşmesinde, ulusal birliğin güçlendirilmesine ve iç bölünmüşlüğün bir an önce bitirilmesine vurgu yaparak, başta Kudüs olmak üzere Filistin davasına yönelik meydan okumalara karşı birlikte hareket etmenin gerekliliğine dikkati çektiği belirtildi.

Haberde, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgiye yer verilmedi.

AA'nın haberine göre; ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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