Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta düzenlenen " Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili, "Karar sahibi bizleriz, hiçbir şey bize zorla dayatılamaz." dedi.
"ABD barış görüşmelerinde nezih bir aracı olmaktan çıkmıştır." diyen Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki topraklar üzerinde Filistin devletinin kurulmasına ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduklarını vurguladı.
AA'nın haberine göre, Abbas konuşmasında görüşmelere ilişkin, "Bizler hiçbir zaman görüşmeleri reddetmedik. Kollarımız barışa açıktır. Biz dünyada yaşanan teröre karşıyız." ifadelerini kullandı.
BM'NİN NE ANLAMI VAR?
"İsrail mademki kanunların üstünde, uluslararası meşruiyetin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ne anlamı var?" diyen Abbas BM'nin yaptırım gücüne eleştirilerde bulundu.
BM'ye eleştirilerini sürdüren Abbas, "Filistin sorununa ilişkin BM'den bu güne kadar 705 karar çıktı. Bunun yanı sıra 86 karar da Güvenlik Konseyi'nden, bunlardan bir tanesi dahi uygulanmadı." diye konuştu.
"KUDÜS'Ü ZİYARET EDİN"
Tüm Müslümanları Kudüs ziyaretine çağıran Abbas, "Filistin ve Kudüs'ü ziyaret etmek, işgalcilerle normalleşmek demek değildir." şeklinde konuştu.
Abbas, Ekim 2017'de varılan Filistin Uzlaşı Anlaşması'na ilişkin, "Gazze olmadan Filistin devleti olmaz, Gazze'de de devlet olmaz." ifadelerini kullandı.
İSKENDEROF'A "KUDÜS YILDIZI MADALYASI"
Abbas, "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" etkinlikleri çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Gençleri Diyalog ve İşbirliği Forumu Başkanı Elşad İskenderof'u "Kudüs Yıldızı Madalyası"yla taltif etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.