Trump'ın ekibinin Rusya ile gizli ilişkileri ve Rusyanın ABD seçim sonuçlarına müdahalesi iddiasıyla ilgili Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturması sürerken, Trump'ın karşı talebine ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. ABD Başkanı'nın talebi üzerine Adalet Bakanlığı Trump'ın seçim kampanyasına FBI ajanlarının sızıp sızmadığını soruşturmaya karar verdi.

Barack Obama'nın kendisinin seçim kampanyasına muhbir soktuğunu ve bunun Watergate'ten daha büyük bir skandal olduğunu iddia eden Trump, Obama döneminde Adalet Bakanlığı ve FBI'ın siyasi amaçlarla kampanyasına sızıp sızmadığının soruşturulmasını talep etmişti. Trump Adalet Bakanlığı'ından istediği yanıtı aldı.

Trump'ın atadığı Jeff Sessions'ın başında bulunduğu Adalet Bakanlığı, FBI ajanlarının Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyasıyla ilgili uygunsuz amaçlarla casusluk yapıp yapmadıklarını soruşturacağını duyurdu.

Kampanyaya herhangi bir sızma saptanması haliden gerekli adımların atılacağını söyleyen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein '' Uygunsuz amaçlarla bir başkanlık kampanyasının katılımcıları arasına sızma ya da katılımcıları takibe alma sözkonusuysa bunu bilmemiz ve uygun şekilde eyleme geçmemiz gerekir'' dedi.

Trump ile ilgili Rusya'nın seçim müdahalesi soruşturmasının Eylül ayında sonuçlanması bekleniyor.

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