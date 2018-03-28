ABD akıl verdi, YPG Suriye'de yeni parti kurdu!

Terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki alanlarda ABD'nin girişimiyle, Arap kesimlerin de içinde gösterildiği Suriye'nin Geleceği partisi adlı bir oluşum meydana getirildi.
AA'nın Haseke'deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de dün düzenlenen bir kongreyle Suriye'nin Geleceği isimli yeni bir sözde siyasi parti kurulmasına ön ayak oldu.
ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin son haftalardaki ziyaretlerinde YPG/PKK'yla görüşmeleri, yeni oluşum üzerinde yoğunlaştı.
"PARTİ" BAŞKANLIĞINA İBRAHİM KAFTAN GETİRİLDİ
"Parti" başkanlığına iç savaştan önce iktidardaki Baas Partisi'nin Menbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim Katfan getirildi.
Katfan, Menbiç'in YPG/PKK işgaline girmesinden sonra örgütün kurduğu sözde yerel meclisin başkanlığını üstlenmişti.
Oluşumun genel sekreterliğine, 2016'da YPG/PYD saflarına katıldığı öğrenilen Hefrin Halaf seçildi. Halaf, örgütün sözde Cezire kantonun ekonomi komisyonu başkanıydı.
Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ve General Paul Funk başkanlığındaki bir grubun son iki ayda bölgeye yaptığı ziyaretler basına yanmıştı.
"BMGK KARARIYLA UYUMLU HER PARTİYİ DESTEKLERİZ"
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Heather Nauert, dün yeni oluşumla ilgili soruyu, "BMGK 2254 kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz." şeklinde yanıtlamıştı.
"Gelecek Partisi PYD'nin parçası mı?" sorusuna ise Nauert, "Benim anladığım, bu çok etnikli ve bölgede yaşayan insanları temsil ediyor." cevabını vermişti.
KUZEY SURİYE ODAKLI
Suriye'nin Geleceği'nin 81 sandalyeden oluşan yürütme kurulunda ise örgütün halen ya da bir dönem işgal ettiği Deyrizor, Rakka, Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Menbiç, Afrin ve Şehba'nın yanı sıra varlık göstermediği İdlib ve Halep'ten üyeler gösteriliyor.
Örgütün çıkmak zorunda kaldığı Afrin'den de kongreye temsilci göndermiş olması da dikkati çekti.
YPG/PKK'nın daha önce kurduğu oluşumların aksine Suriye'nin Geleceği'nde eşbaşkanlık sisteminin olmaması da göze çarptı.
REJİM İLE MÜZAKERE SİNYALİ
İlgi uyandıran bir diğer unsur da dünkü kongrede kullanılan afiş ve pankartlardaki "Çok renkli, ademi merkeziyetçi" sloganları oldu.
Söz konusu sloganlar yerel kaynaklar tarafından, YPG/PKK'nın federasyon talebini geçici olarak geri çektiği ve Esed rejimi ile müzakere masasına oturma hazırlığı yaptığı şeklinde yorumlandı.
Buna rağmen yürütme kurulu üyelerinin yalnızca YPG/PKK'nın hedef bölgesi olan kuzey Suriye'den seçildiği görüldü.
Rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, eylül 2017'de örgüt ile özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti.
İç savaşın başından bu yana büyük çaplı çatışmaya girmeyen YPG/PYD ve Esed rejiminin birçok alanda işbirliği yaptığı biliniyor. Petrol sahalarını birlikte koruyan ve çıkan petrolü paylaşan taraflar, ortak askeri eğitim ve operasyonlar düzenliyor.
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