ABD'den Rus diplomatlar için sınır dışı, Rus konsolosluğu için kapama kararı!

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan casus krizinin ardından, ABD yönetiminden Rusya'ya karşı sert tedbir kararları geldi.

Beyaz Saray kaynakları ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Seattle'daki Rus konsolosluğunun kapatılması talimatını verdiğini duyurdu.

ABD'li yetkililer kararın Rusya'nın ABD'deki istihbarat faaliyetlerinin saldırganlaşması üzerine alındığını duyurdu.

Sınır dışı kararının New York'ta bulunan BM temsilciliğinde görev yapan 12 Rus diplomatı da kapsadığı belirtildi.

Seattle'daki Rusya Konsolosluğu'nun ise ABD'nin şehirdeki denizaltı üssüne yakınlığı nedeniyle kapatılacağı bildirildi.

RUSYA'DAN JET YANIT

Sınır dışı kararının ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nden açıklama geldi. Büyükelçi, ABD'nin kararının yanlış olduğunu söyleyerek, ABD yönetiminin iki ülke arasında kalan son düşük seviyedeki ilişkileri de parçaladığını söyledi.

TASS'ın haberine göre, bir Rus senatör Washington'ın kararına karşılık 60 ABD'li diplomatın da Rusya'dan sınır dışı edileceğini söyledi.

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