ABD artık Körfez Krizi'nin tam ortasında!

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında kullandığı, " Katar ile Suudi Arabistan ve BAE arasında görüşmelere yardımcı olabilirsem bunu yapmayı isterim. Bu sorunun çözüleceğine inanıyorum, eğer çözülmezse Beyaz Saray'da bizzat ben arabulucu olacağım. Katar krizinin çözümü noktasında hala ümidimiz var, yakında bir çözüm olacağı noktasında ümitliyiz." ifadeleri sonrası Katar'la İran'ın 'Tahran büyükelçisinin çekilmesi' krizi sonrası yakınlaşması ABD'nin Körfez Krizi'ne bakış açısını değiştirerek Başkan Trump'ın çeşitli hamleler yapmasına neden oldu.

Körfez Krizi'nin patlak vermesinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen ABD'nin çözüm için çeşitli hamleler yapmasının altında yatan en önemli neden ise Katar ile İran'ın her geçen daha da yakın ilişkiler kurması.

Körfez ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar ve bölgede istikrarı bozan diğer dört Ortadoğu devleti arasındaki krizi sona erdirmek için olaya müdahil olmasını bekliyor.

Bölgedeki en büyük ABD üssüne sahip ülke olan Katar'ın ABD'nin diplomatik çıkarları için ise önemi büyük. 10 bin Amerikan askerinin bulunduğu Katar'daki üs ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesinde büyük önem taşıyor.

KATAR: İRAN'LA İLİŞKİLER 'EN ÜST DÜZEYDE' SÜRDÜRÜLECEK

Körfez Krizi öncesinde 2016 yılının Ocak ayında İran'daki Suudi diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar sonrasında Katar'ın Tahran büyükelçisini geri çağırması sonrası soğuyan Katar-İran ilişkileri son dönemde iyice ısındı.

Bu yılın Ağustos ayında "Katar'ın Tahran ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığı" vurgusuyla Tahran'a tekrar büyükelçi gönderen Katar yönetimi, Körfez Krizi'nde karşısında yer alan 4'lü blokta öne çıkan Suudi Arabistan'la kronik gerilimi olan İran'la ilişkilerini her geçen gün geliştiriyor.

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani de geçtiğimiz günlerde İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefonla görüşerek diplomatik ilişkilerin yeniden “en üst düzeyde” sürdürülmesi kararı alındığını belirtirken “ikili ilişkileri ve onları geliştirme ve geliştirme araçlarını ve bir takım ortak çıkarları tartıştıklarını” belirtti.

İran da, hava taşımacılığını yapacak olan Katar Havayolları’na İran hava sahasının kullanımına izin verdiğini açıklarken 2.7 milyon insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uçakla ve gemi ile taze gıda transfer edeceği vaadinde bulundu.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK ASKERİ ÜSSÜ KATAR'DA

Katar ile İran arasındaki ilişki her geçen gün ilerlerken ABD'nin Ortadoğu'da terör örgütü DEAŞ'la mücadelesinde önemli bir yer taşıyan Katar, bölgedeki en büyük ABD askeri üssü olan El Udeid Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor.