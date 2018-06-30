Pentagon'a bağlı Savunma Bilgi Dağıtım Servisi, ABD askerlerinin Münbiç’teki devriye görevine ait fotoğraflarını yayınladı. 24-26 Haziran tarihleri arasında karargah çavuşu Timothy R. Koster tarafından çekilen fotoğraflarda Münbiç'e yakın sınır boyunca devriye yapan ABD zırhlı araçları ve askerleri görülüyor. Türk askerinin ve ABD askerinin DEAŞ'tan temizlenen sınırın iki tarafından ayrı ama koordineli bir şekilde görevini yürüttüğü belirtilerek, devriyelerin "DEAŞ'ın tamamen temizlenmesi ve güvenliğin korunması ile bölgeye istikrar" getirdiği vurgulanıyor.

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