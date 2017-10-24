Amerikan Defense One sitesine mülakat veren ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, 1991 yılından bu yana ilk kez B-52'leri 24 saat alarm durumuna geçirmeyi düşündüklerini açıkladı.
AA'nın haberine göre Goldfein, "Bu, sadece hazır olduğumuz konusunda güvence veren bir diğer adımdır. Bunu spesifik bir durum için söylemiyorum ancak buna içinde bulduğumuz küresel durumun gerçekliği olarak bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
B-52'LER EMİR BEKLİYOR
B-52'lere teyakkuza geçme emrinin henüz verilmediği ancak bunun gerçekleşmesi durumunda Soğuk Savaş'tan sonra ilk kez, nükleer bomba taşıyan B-52 bombardıman uçaklarının uçuşa başlayacağı kaydedildi.
Söz konusu emrin ne zaman verilebileceğiyle ilgili yorumunda ise Goldfein, "Bu tamamen kimden, ne tür bir eylemden ve bizim hazırlık durumumuza verilen dikkatle ilgili olacaktır." dedi.
"DÜNYA ARTIK TEHLİKELİ BİR YER"
Amerikalı komutan ayrıca, "Dünya artık tehlikeli bir yer ve nükleer silah kullanımından açık açık bahseden insanlar var. Artık sadece Sovyetler Birliği ve bizim olduğumuz çift kutuplu dünyada yaşamıyoruz. Nükleer kapasitesi olan başka oyuncular da var." ifadelerini de kullanarak üstü kapalı şekilde Kuzey Kore'ye gönderme yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay New York'ta yapılan 72. BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi halinde Kuzey Kore'ye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek, "Roket adam (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un), hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." demişti.
Pyongyang, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilmişti.
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