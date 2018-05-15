ABD: Baktığı iki çocuğu öldüren dadıya ömür boyu hapis

- Reuters Ortega'ya kefaletle serbest kalma şansı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi.

ABD'nin New York kentindeki lüks bir apartman dairesinde baktığı iki çocuğu bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunan bir dadı, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Yargıç, eyaletteki en ağır cezayı vermeden önce 56 yaşındaki dadı Yoselyn Ortega'yı "şeytan" diye tanımladı.

Altı yaşındaki Lucia Krim ve iki yaşındaki erkek kardeşi Leo'nın cansız bedenleri, 22 Ekim 2012'de anneleri tarafından küvette bulunmuştu.

Ortega, akli dengesinin yerinde olmadığı savıyal savunma yaptı, ancak jüri bu savunmayı reddetti.

Mahkemede bir tercüman aracılığıyla İspanyolca konuşan Ortaga "her şey için üzgün olduğunu ve affedilmek istediğini" söyledi.

İki saat süren duruşmada, çocukların annesi Marina Krim, Ortega'nın Lucia'yı dans dersine götürmemesinden sonra üç yaşındaki çocuğu Nessie'yle birlikte eve geldiğini anlattı.

'Korku filmi gibiydi'

Daha sonra, intihar girişiminde bulunan Ortega'nın kendisini nasıl boynundan bıçaklamaya çalıştığını anlattı.

Krim jüri üyelerine yaptığı konuşmada "Bu kabustan uyanmak istiyordum ama kabus olmadığını, gerçek olduğunu da biliyordum. Tam bir korku filmi gibiydi" dedi.

Jüri, iki gün süren görüşmenin ardından Ortega'yı iki birinci derece cinayet ve iki ikinci derece cinayet ithamından suçlu buldu.

Savcılar, Ortega'nın çok çalıştığı için mutsuz olduğunu ve Dominik Cumhuriyeti'nden ABD'ye getirdiği 17 yaşındaki oğlunun özel okul ücretini ödemekte zorlandığnı syöledi.

Ortega'nın avukatları ise müvekillerinin "kronik akıl hastalığı" olduğunu ve cezai ehliyeti olmadığını savundu.

Çocukların babası Kevin Krim ise cinayetler sırasında bir iş seyahatindeydi.

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