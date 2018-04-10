ABD basınından flaş iddia: Rusya, ABD'nin Suriye'deki askeri operasyonlarını engelliyor!

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarının ardından Suriye'ye askeri müdahale sinyalleri verirken, Rus ordusunun da bu ihtimale karşılık harekete geçtiği iddia edildi.

NBC News'in 'özel' koduyla yayınladığı habere göre, Rusya'ya bağlı güçler birkaç hafta önce ABD'ye ait İHA'lara jammer yardımıyla sinyal gitmesini engellemeye başladı.

NBC'nin dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın bu hamlesinin nedeninin, son haftalarda Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların artması ve ABD'nin buna karşılık vereceği endişesi olduğu öne sürüldü.

Haberde, Rusya'nın bu yolla ABD'nin Suriye'deki birçok askeri operasyonunu engellediği bilgisine yer verildi.

Pentagon sözcüsü, askeri operasyonların güvenliği nedeniyle jammerların insansız hava araçlarının düşmesine neden olup olmadığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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