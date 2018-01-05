Beyaz Saray yönetimi şu sıralar, Başkan Donald Trump, ailesi ve yakın çevresine ilişkin sıra dışı iddialar ortaya atan bir kitaba ateş püskürüyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İngiliz Guardian Gazetesi yazarlarından Michael Wolff’un, 200 kişi ile yaptığı röportajlardan sonra kaleme aldığı “Fire and Fury: Inside Trump White House” (Trump’ın Beyaz Saray’ında Ateş ve Öfke) adlı kitaptaki iddialar ise Beyaz Saray tarafından “Hayal ürünü” olarak nitelendiriliyor.

‘SUİKASTTAN ÇOK KORKUYOR’

Kitaba göre, Trump ve eşi Melania ayrı odalarda kalıyor. Beyaz Saray’da suikasta uğramaktan veya zehirlenmekten çok korkan Trump, kapısını kilitli tutabilmek için gizli servis ajanlarıyla bile tartışmış. Aynı endişeyle de fast food yiyecekleri tercih ediyor, diş fırçasına hatta yere attığı gömleklerine bile dokunulmasını istemiyor. Kitapta başkanın kızı Ivanka’nın arkadaşlarına babasının kelleşmeyi engellemek için kafa derisi küçültme ameliyatı yaptırdığını anlattığı da yer alıyor. Söz konusu operasyonda kelleşen bölgenin ölü derisi kesilip çıkarılıyor ve saç çıkması sağlanıyor. Kitaptaki bir başka iddia ise başkanın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner hakkında. Buna göre Ivanka ve Jared, babalarının ardından kimin başkanlığa aday olacağı konusunda anlaşma yapmış. İlk adaylık hakkı Ivanka’ya ait. Kitapta, Trump’ın damadını “fazla yalaka” bulduğu da belirtiliyor.

BANNON 'HAİN' DEDİ

YAZAR Wolff’un röportaj yaptığı ABD Başkanı Donald Trump’ın istifa eden eski başstratejisti Steve Bannon ise Trump’ın oğlu ve yönetiminden isimlerin Rus yetkililerle new York’ta görüşmeler yaptığını iddia etti. Bannon, Trump’ın haberdar olduğunu ileri sürdüğü bu görüşmeleri “ihanet” ve “Vatanseverlikten uzak” olarak niteledi. Trump, iddialar üzerine “Bannon aklını yitirmiş” açıklamasını yaptı.

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