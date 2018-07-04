ABD Başkanı Donald Trump’ın, gelecek hafta Brüksel’de yapılacak NATO zirvesi öncesi Almanya, Belçika, Norveç ve Kanada liderlerine mektup yazarak, savunma bütçelerini artırmamasını sert ifadelerle eleştirdiği ileri sürüldü. New York Times’ın haberine göre, mektuplar haziranda gönderdi. Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e gönderdiği mektupta “Geçen nisandaki ziyaretinizde aktardığım üzere ABD’de bazı müttefiklerin taahütlerini yerine getirme yönünde adım atılmamasından ötürü düş kırıklığı derinleşmektedir. Bu düş kırıklığı ABD yönetimiyle sınırlı kalmamaktadır. Kongre üyelerinde rahatsızlık artmaktadır. Savunma harcamalarını artırmama yönünde uzerinizdeki siyasi baskıları anlıyorum. Ancak Amerikan vatandaşlarının NATO’nun ortak güvenlik yükünü neden paylaşmadığnı anlaması güçleşmektedir” ifadesini kullanıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Trump geçen yıl mayıs ayında düzenlenen NATO zirvesinde, daha göreve gelmeden “demode” dediği ittifaka yönelik eleştirilerini sürdürmüştü. Trump zirvede, 28 NATO üyesinin 23’ünün hâlâ savunma alanında yapması gereken katkıyı gerçekleştirmediğini belirtmişti.

Trump kürsüde konuşurken, onu dinleyen diğer liderlerin kendi aralarında tebessüm etmesi ve fısıldaşması kameralara yansımıştı. Trump’ın Almanya’da görevli 35 bin ABD askerini geri çekmeye hazırlandığı iddiası geçen hafta sonu NATO kulislerinde çalkantıya yol açmıştı.