Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda geri adım atmayacağı ve Mayıs ayında ABD İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e açılacağı yönünde ısrarcı olduğu vurgulandı.

İHA'nın haberine göre, Trump’ın tartışmalı Kudüs kararı için büyük bir baskının artık sona erdiğini söylediği de belirtildi.

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