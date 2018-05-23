ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki başkanlık seçim döneminde kendi kampanya ekibine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından "muhbir" yerleştirildiği iddiasını bir kez daha yineleyerek "derin devletin" suç üstü yakalandığını iddia etti.
New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, bir kez daha "casus" iddialarını dile getirdi.
AA'nın haberine göre, 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerinden önce kendi seçim kampanyasına FBI tarafından "muhbir" yerleştirildiği iddialarını çok ciddiye aldığını belirten Trump, "Umarım bunlar doğru değildir, ama öyleyse bu durumun ülkemizin tarihinde benzeri yok. Umarım doğru değildir ama doğru gibi görünüyor." dedi.
Dönemin Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ın medyaya yansıyan "Biz sadece Rusların seçimlerle ilgili ne yaptığını anlamaya çalışıyorduk." şeklindeki ifadelerine atıfta bulunan Trump, Clapper'ın "casus iddialarını bir şekilde kabul ettiğini" savundu.
"COMEY'Yİ KOVARAK BÜYÜK BİR HİZMET ETTİM"
Önceki FBI Direktörü James Comey'ye sözü getiren Trump, "James Comey'nin birçok sorunu var. Sayısız yalan söyledi. Benim yaptığım şey ülkeme hizmet etmektir. James Comey'yi kovarak ülkeme büyük bir hizmet ettim. Bunu birçok kişi kabul ediyor. Eğer FBI'a gidip çalışanlara sorarsanız, Comey'yi kovarak büyük bir hizmette bulunduğumu söyleyeceklerdir." diye konuştu.
Sabah saatlerinde de Twitter hesabından açıklamalar yapan Trump, casus iddialarına ilişkin "sabıkalı derin devlet" söylemini gündeme getirdi.
"Sabıkalı derin devlet etrafında dönen şeylere bakın. Sahte Rusya ile gizli iş birliği iddiasının ardından gidip bir dümen çevirdiler, sonunda bu ülkede benzeri görülmemiş bir casus skandalıyla yakalandılar. Bu, cadı avıdır." açıklamasını yapan Trump, doğru olması halinde bunun "ABD tarihindeki en büyük siyasi skandallardan biri" olabileceğine dikkati çekti.
POMPEO'DAN "DERİN DEVLET" AÇIKLAMASI
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlı Mike Pompeo ise Kongrede 2019 bütçesi için yapılan bir oturumda, konunun kendisine sorulması üzerine, görev yaptığı hiçbir kurumda "derin devlet" yapılanması olduğunu düşünmediğini söyledi.
Daha önce Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü de yapan Pompeo, "Daha önce içerisinde kötü aktörlerin olduğu bir kurum yönetmedim. Dışişleri Bakanlığında derin devletin olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde kendi kampanya sürecine "casus" yerleştirilip yerleştirilmediği konusunda Adalet Bakanlığı Başmüfettişine soruşturma talimatı vermişti.
TRUMP-KİM ZİRVESİNİN AKIBETİ
Diğer yandan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı açıklanan zirvenin akıbetinin gelecek hafta belli olacağını söyledi.
Trump, "Singapur konusunda neler olacağını göreceğiz. Her ne olacaksa önümüzdeki hafta öğreneceğiz. Eğer olursa bu büyük bir iş olacak." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili olarak dün Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, söz konusu zirvenin 12 Haziran'da yapılamayabileceğini belirtmişti.
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