ABD Başkanı Donald Trump, PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson sebepsiz yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

İzmir’de FETÖ ve PKK terör örgütü adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu Papaz Andrew Craig Brunson, pazartesi günü hâkim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti rahibin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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