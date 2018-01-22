ABD Başkanı Trump'tan geçici bütçe açıklaması!

ABD Senatosu, bütçe krizi nedeniyle 3 gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. ABD'de, Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 20 Ocak itibarıyla kısmen "kapanan" federal hükümete, 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısı, Senato'dan 18'e karşı 81 oyla geçti.

Beyaz Saray'dan geçici bütçe tasarısının Senato'dan geçmesinin ardından Başkan Donald Trump adına kısa bir açıklama yapıldı. Trump, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kongre'deki Demokratların hatalarını anladıkları ve büyük ordumuzu, sınır güvenliğini, ilk müdahale ekiplerini ve korunmasız çocuklarımıza yönelik sağlık sigortasını finanse etmeye razı olmalarından ötürü mutluyum. Her zaman dediğim gibi, federal hükümetin bütçesi sağlandığında, yönetimim adaletsiz ve yasadışı göçmenlik sorununu çözmeye çalışacak. Göçmenlikte uzun vadeli bir anlaşmayı ancak ve ancak ülkemiz için iyi olacaksa yapacağız."

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNİN OYLAMASI BEKLENİYOR

Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 20 Ocak itibarıyla kısmen "kapanan" federal hükümetin yeniden açılması için ABD Temsilciler Meclisi'nin de geçici bütçeyi onaylaması gerekiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, oylamanın Washington saatiyle 16.30'da (TSİ 00.30) başlamasının planladığını açıkladı.

Federal hükümete, 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısının, Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ülke tarihinde, hem Senatoyu, hem Temsilciler Meclisini, hem de Beyaz Sarayı aynı parti kontrol ederken ilk kez kapanan federal hükümet, böylece üç gün aradan sonra 23 Ocak'tan itibaren yeniden açılabilecek.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varmasında, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli program için Demokratlara güvence vermesi belirleyici oldu.

McConnell, pazar gecesi Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yeni bütçenin süresi 8 Şubat'ta dolana kadar DACA göçmenleri için çözüm bulunamazsa, yeni bir yasal düzenleme için harekete geçeceğini taahhüt etti.

Demokrat Kongre üyeleri, cuma gecesi yapılan oylamada bütçe tasarısına destek vermek için aileleri tarafından ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programa yönelik belirsizliğin giderilmesini şart koşmuştu.

Buna karşın, Cumhuriyetçilerin DACA göçmenleri hakkında herhangi bir madde içermeyen bütçe tasarısında diretmesi, tasarının reddilmesine ve hükümetin hayati olmayan tüm hizmetlerini askıya almasına yol açmıştı.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NEDİR?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

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