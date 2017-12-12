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ABD Başkanı Trump'tan taciz iddialarına yanıt: 'Yalan haber'

ABD Başkanı Donald Trump, 3 kadının ortak bir basın toplantısı ile kendisini cinsel tacizle suçlamasına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Trump, 'Demokratların komplosu' olduğunu ileri sürdüğü taciz iddiaları için, 'yalan haber' dedi.

12.12.2017 - 16:57 | Güncelleme:
- Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump, 3 kadının ortak bir basın toplantısı ile kendisini cinsel tacizle suçlamasına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Trump, 'Demokratların komplosu' olduğunu ileri sürdüğü taciz iddiaları için, 'yalan haber' dedi.

Jessica Leeds, Samantha Holvey, ve Rachel Crooks isimli üç kadın, canlı yayınlanan basın toplantısında cinsel taciz ve saldırı iddialarını dile getirmişti.

İddia sahibi kadınlardan Samantha Holvey, 2006 yılındaki Miss America güzellik yarışması sırasında Trump'ın kendisine ve diğer yarışmacılara sarkıntılık ettiğini iddia etmişti.

Holvey, "Bizi sıraya soktu. Bana bir et parçasıymışım gibi bakıyordu" dedi.

Basın toplantısındaki isimlerden 70 yaşındaki Jessica Leeds ise, 32 yıl önce bir uçuş sırasında yaşandığını iddia ettiği cinsel saldırıyı şöyle anlattı:

"Uçakta yemeğimi bitirdikten hemen sonra üzerime atladı ve beni öpmeye ve sıkıştırmaya başladı. Her tarafıma dokunuyordu"

Pazartesi düzenlenen üçlü basın toplantısının hemen ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Başkan bu iddialara daha önce de yanıt verdi ve yalan olduklarını söyledi" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/940554567414091776

Trump hakkında en az 15 taciz iddiası bulunuyor

ABD Başkanı Donald Trump ise Salı günü Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda iddialara şu yanıtı verdi:

"Harcadıkları binlerce saate ve milyonlarca dolara karşın, Demokratlar Rusya ile gizli görüşmeleri kanıtlamayı başaramadı. Bu yüzden yalan suçlamalarla, hiç tanımadığım veya tanışmadığım kadınların üretilmiş hikayelerine yöneliyorlar. YALAN HABER!"

Ortak basın toplantısında cinsel saldırı ve taciz iddialarını dile getiren 3 kadın Trump hakkında, Kongre soruşturması açılmasını talep etti.

Donald Trump'ın nüfuzunu kullanarak "kadınların vajinalarını elleyebildiğini" söylediği bir konuşma kaydı, seçim kampanyası döneminde ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında en az 15 taciz iddiası bulunuyor.

BBC TÜRKÇE

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