Florida eyaletinin Doral şehrinde yerel saat ile öğlen 01.30'da meydana gelen olayda, bir saldırganın, Trump'a ait Ulusal Doral Golf Klubü'ne girerek direkten Amerikan bayrağını indirdi. Saldırganın daha sonra da lobi bölümünde Trump aleyhine sloganlar atarak etrafa ateş açtığı bildirildi.

Güvenlik görevlilerinin olay yerine gelmesiyle çatışma yaşandığını belirten Miami-Dade Polis Şefi Juan Perez, "Saldırgan ilk başta tavana ateş ederek güvenlik görevlilerinin gelmesini bekledi ve pusu kurmak istedi. Pusu kurmayı başardı ancak çatışmada başarılı olamadı." ifadelerini kullandı.

Perez, yakalanarak tutuklanan saldırganın çatışmada yaralandığını ve bir polisin de kolunun kırıldığını belirtti.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüüyor.

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