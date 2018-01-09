ABD'li yıldız televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlandığı iddiasının ardından, Winfrey'in yakın arkadaşı Gayle King'den bir açıklama geldi.

CBS kanalında bir sabah programı sunan King, başkanlık seçimlerine aday olması gerektiği yönünde spekülasyonların Winfrey'de merak uyandırdığını ancak ünlü TV sunucusunun şu an bunu aktif bir şekilde düşünmediğini söyledi.

Altın Küre ödül töreninde yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çeken Winfrey hakkında konuşan King, "O bu ülkeyi seviyor ve hizmet etmek istiyor. Ancak bunu şu anda aktif bir şekilde düşündüğünü sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Winfrey'in şu anki düşüncesini değiştirebileceğini söyleyen King, "Onun bu düşünceden etkilendiğini düşünüyorum. Yıllar boyu Oprah Show'u izledikten sonra herkesin daima görüşünü değiştirme hakkı olduğunu da biliyorum" ifadelerini kullandı.

Altın Küre'de ödül alan Oprah Winfrey, kadınlara karşı ayrımcılığı protesto etmek için siyah kıyafetler giymiş ve yaptığı konuşmada kadınlara seslenerek, "Erkek iktidarının zamanı geçti" demişti. Winfrey, kadınların kendi güçlerinin farkına varmaları ve korkusuzca ses çıkarmaları gerektiğini söylemişti.

Winfrey'in konuşması büyük etki yaratırken CNN, Winfrey'in aktif bir şekilde başkanlık yarışına katılmayı düşündüğünü öne sürmüş, CNN'in haberinin ardından ABD kamuoyunda Oprah Winfrey'in 2020'de Demokratların adayı olması gerektiği yönünde sesler yükselmişti.

Yıllardır talk show sunan Oprah Winfrey, ABD televizyonlarının fenomen isimlerinden biri olarak görülüyor.

TRUMP: OPRAH ADAY OLSAYDI YENERDİM

Winfrey’in başkan adaylığıyla ilgili tartışmalara ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Trump, “Oprah’ı başkanlık seçiminde yenebilirdim ama aday olacağını sanmıyorum” dedi.

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