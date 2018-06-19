ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı.

Haley, "Bu, insan hakları taahhütlerinden geri çekildiğimiz anlamına gelmiyor. Bunu netlikle belirtmek isterim" dedi.

ABD'nin çekilme kararının bir gerekçesi de, Konsey'in İsrail karşıtı kronik ''önyargısı'' ve ''taraflılığı'' oldu. Haley bir yıl önce, Konsey'de kalmalarının ancak köklü reformlar yapılması halinde mümkün olacağını açıklamıştı.

Haley, ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi üyeleri içinde Çin, Venezuela, Küba gibi bizzat insan haklarını ihlal eden ülkelerin olmasını da kınadı.

Haley, Konsey'in reformları yapması halinde ABD'nin yeniden katılmaktan mutlu olacağını söyledi