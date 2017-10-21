ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Abdullah Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir

- BBC

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin Rakka kentini Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden alan ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı bazı savaşçıların sevinç gösterileri sırasında Abdullah Öcalan posteri açmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, PKK'nın bir "terör örgütü" olarak kabul edildiği belirtilirken, lideri Abdullah Öcalan için de "saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" denildi.

Elçiliğin Twitter hesabından duyurduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rakka'nın özgürlüğüne kavuşturulmasının bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. Bütün taraflardan beklentimiz, gerginliği artıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır.

ABD hükümeti, terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir."