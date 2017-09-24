ABD casus uydu fırlattı

NROL- 42 uydusunu taşıyan Atlas 5 roketi, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden dün akşam havalandı.

Yetkililer, casus uydunun görevi veya yörüngesi hakkında bilgi paylaşmadı.

NRO uydularının, ABD ulusal güvenliği için bilgi toplama ve doğal afetlerin etkilerini tespit etme gibi birçok görevi bulunuyor.