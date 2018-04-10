SpaceX'in geçtiğimiz ocak ayında fırlattığı Falcon 9 roketi, beraberinde ABD'nin Zuma adını verdiği casus uydusunu da taşıyordu. Falcon 9'un üst kısmından ayrılan uydu, yörüngeye çıkmayıp atmosfere geri dönmüş ve bu başarısız görevin ABD hükümetine maliyeti 3.5 milyar dolar olmuştu.

ABD'nin hangi amaçla kullanacağını açıklamadığı Zuma uydusunun başarısızlıkla sonuçlanan görevi için şimdiye dek Elon Musk'ın SpaceX şirketi sorumlu tutuluyordu. Ancak gelen yeni bir rapora göre 3.5 milyarlık zarara yol açan hatayı, SpaceX yapmamış.

Konuyla ilgili derlenen yeni rapora göre, yaşanan problemin sorumlusu olarak uydu üreticisi Northrop Grumman şirketi işaret ediliyor. Falcon 9'un üst kısmına yerleştirilmesi gereken bir arabirimin doğru yerleştirilmediği ve bu hatanın da Northrop Grumman'a ait olduğu ortaya çıktı.

Kazadan 3 ay sonra gelen bu yeni rapor, örtbas için mi kurgulanmış yoksa gerçekten hata Northrop Grumman'a mı ait orası merak konusu. Şimdilerde gözler ABD Virginia merkezli Northrop Grumman'ın yöneticilerinde...