ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ticaret Bakanlığı tarafından basın mensupları için düzenlenen konferans bağlantısında, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’nın geçici muafiyet süresinin 1 Haziran’da bitmesinin ardından çelik ve alüminyum tarifelerine tabi tutulacağını açıkladı.

AB’yle müzakerelerin halen devam ettiğini kaydeden Ross, Kanada ve Meksika’ya yönelik kararın ise Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi için geçen seneden beri sürdürülen görüşmelerde henüz sonuç alınamamasına bağlı olduğunu belirtti. A

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

ABD yönetiminin, ithal çelik ve alüminyuma yönelik düzenlemelerinin 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliğinin (AB) yanı sıra Kanada ve Meksika’ya da uygulanacağını açıklamasının ardından tepkiler gecikmedi. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin ilave gümrük vergilerine karşılık olarak 1 Temmuz'dan itibaren Amerikan çelik ürünlerine yüzde 25 ve alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 tarife uygulanacağını açıkladı.

Meksika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'den ithal edilen elma, üzüm, yabanmersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünlerine ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirileceği bildirildi. Açıklamada, Washington'ın uygulayacağı tarifelerle eş değerde olacak gümrük vergilerinin, söz konusu uygulama iptal edilmediği müddetçe yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakereleri olumsuz etkileyeceğini öngörüyor

İSVEÇ

İsveç Avrupa Birliği (AB) ve Ticaret Bakanı Ann Lind, İsveç'in ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ettiğini belirterek, "ABD'nin aldığı en kötü karar'' ifadelerini kullandı.

İsveç'in iki ay boyunca ABD ile konuyu müzakere ettiğini söyleyen Lind, ''ABD'ye yaptığımız çelik ve araç ihracatında indirime gitme sözü verdik ve bize ek vergi getirilmemesi için müzakereler yaptık. Fakat ABD bunu kabul etmedi." ifadesini kullandı.

Bakan Lind, ''İsveç ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ediyor. ABD'nin aldığı en kötü karar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin aldığı kararın Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu hatırlatan Lind, ''Duruma göre AB ülkeleri de ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyuma aynı oranda ek vergi koyabilir.'' şeklinde konuştu.

RUSYA

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre Oreşkin, Dünya Ticaret Örgütü’nün Paris’te düzenlenen toplantısı kapsamında, ABD’nin son dönemdeki ticaret politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin yürüttüğü politikayla, kendi ekonomisini yavaşlatacağını savunan Oreşkin, “Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor. ABD yüzünden faiz oranları artacak, gelişmekte olan piyasalar daha sıkı finansman koşulları, ticaret kısıtlamaları ve küresel büyüme oranlarındaki yavaşlama nedeniyle zarar görecek.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine ilişkin, "ABD'nin tedbirleri, uzlaşılmış uluslararası kurallara aykırı olduğu için Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) anlaşmazlıkların çözümü davası süreci başlatacağız." ifadesini kullandı.

AB KOMİSYONU BAŞKANI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Juncker, "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin tek taraflı olarak aldığı ilave gümrük vergileri kararının adil olmadığını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla çatıştığını belirten Juncker, "Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de kararla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin ek vergi kararından esef duyduğunu dile getiren Macron, "Karar, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'nın kabul ettiği uluslararası ticaret kurallarına aykırıdır. Bu nedenle hukuka aykırı olduğu için karara itiraz edeceğiz ve cevap vereceğiz." dedi.

Macron, ABD'nin kararı karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, bu kararla başka alanlarda başlatılması beklenen diğer müzakerelerin de yolunun kapandığına işaret etti.

AB Komisyonunun bu karara uygun bir yanıt vermek için önümüzdeki haftalarda girişimlerde bulunacağına dikkati çeken Macron ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde de ABD'nin bu kararından dönmesi için çabaların olması gerektiğine vurgu yaptı.

Macron, kararın büyük bir hata olduğunu, uluslararası ticaretteki dengesizlikleri ve ekonomik milliyetçiliği beslediğini söyledi.

Kararın, ülkeleri ekonomik savaşa götürdüğünü hatırlatan Macron, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesinde ele alacağını bildirdi.

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