ABD'de 26 milyon kişiyi öldürebilecek miktarda Fentanyl ele geçirildi

ABD'nin Nebraska eyaletinde, eroinden 30 ila 50 kat daha güçlü olduğu belirtilen bir sentetik ağrıkesici olan Fentanyl'den 53 kilo ele geçirildiği açıklandı. Operasyonda ele geçirilen miktarın ABD tarihinde bugüne kadar ele geçirilen miktara denk olduğu belirtiliyor.
Bu miktardaki Fentanyl'in 26 milyondan fazla kişiyi öldürebileceği tahmin ediliyor.
Geçen ay gerçekleşen operasyonda, Fentanyl'in bir kamyonun gizli bölmesinde bulunduğu açıklandı. Kamyonun şöförü ve yolcu koltuğundaki bir kişi gözaltına alındı.
Polis, kamyonun şöförü olan 46 yaşındaki Felipa Genao-Minaya ve yolcu koltuğundaki 52 yaşındaki Nelson Nunez'i 26 Nisan'da, kamyonun otoyolun emniyet şeridinde seyretmesi nedeniyle durdurdu.
Şüphe üzerine kamyonda arama yapan polis, alüminyum folyo kağıtlara sarılı halde bulunan maddenin önce kokain olduğunu sandı. Ancak yapılan testler sonucu bu maddenin Fentanyl olduğu belirlendi.
Fentanyl, tuz kıvamında beyaz bir toza benzeyen, sentetik opioid bazlı bir madde.
Sadece iki miligram Fentanyl'in bile -birkaç sofra tuzu zerresi- çoğu kişiyi öldürebilecek bir doz olduğu ve maddeye bir şekilde maruz kalınması halinde dahi öldürücü olabildiği belirtiliyor.
Uzmanlar bu miktarda Fentanyl'in 26 milyon kişiyi öldürme kapasitesine sahip olduğunu hesaplıyor.
Eroin ve diğer opioid bazlı maddeler gibi Fentanyl de baş dönmesi, mide bulantısı ve akıl karışıklığı yaratıyor. Madde solunum sisteminin çökmesine ve ölüme yol açabiliyor.
ABD'de anestezilerde ve şiddetli ağrıyla mücadelede kullanılan madde, yüksek kâr marjı nedeniyle uyuşturucu kaçakçılarının da gözdesi konumunda.
ABD'de 2015 ve 2016 yıllarında Fentanyl gibi sentetik opioid bazlı maddelerin aşırı dozda alınması nedeniyle gerçekleşen ölümlerin iki kat arttığı belirtiliyor.
Pop yıldızı Prince'in aşırı dozda Fentanyl alması nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.
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