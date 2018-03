Washington, Colorado, Kansas, Missouri, Ohio, Kentucky, Maryland, New Jersey, Delaware, New York, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts eyaletlerinde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Fırtına kara ve hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Connecticut, Delaware, New Jersey, Ohio ve Pennsylvania eyaletlerinin birçok kentinde okullar tatil edildi. Halen bazı bölgelerdeki okullara elektrik verilemedi belirtildi.

İHA'nın haberine göre Virginia, Maryland ve Massachusetts,New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 3 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, enerji hatlarındaki hasarın onarımının 2-3 gün daha sürebileceğini açıkladı.

Virginia Valisi Ralph Northam, acil durum ilan edildiğini belirterek, enerji hatlarında oluşan hasarın bir an önce giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Maryland Valisi Larry Hogan ise, yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığını söyledi. Eyalet genelinde etkili olan fırtına ve su taşkınlarına karşı acil durum ilan edildiğini belirten Vali Hogan, en kısa sürede her şeyin normale döneceğini ifade etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER