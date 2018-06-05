ABD'de 50 yıl önce bir kız çocuğuna çarpıp kaçan adam başka bir sürücünün kurbanı oldu

ABD'nin Maine eyaletinde, 50 yıl önce küçük bir kız çocuğunu arabasıyla ezerek öldürdüğünü, suç zaman aşımına girdikten sonra itiraf eden ve ceza almaktan kurtulan Douglas Parkhurst'ün kendisi de bir başka sürücünün çarpmasıyla öldü.
68 yaşındaki Parkhurst, Sanford'daki bir beyzbol sahasında yaklaşan aracın yolundan çocukları uzaklaştırmaya çalışırken öldüğünde kahraman ilan edilmişti.
Parkhurst'a çarpan aracın süren 51 yaşındaki kadın sürücü Carol Sharrow tutuklandı.
Polis, aracıyla beyzbol sahasının kapısını kırıp, sahaya giren Sharrow'un neden böyle davrandığını belirlemeye çalışıyor.
Olay sırasında sahada bazı oyuncular ve tribünlerde de 200'den fazla kişi vardı.
Görgü tanığı Justin Clifton, "Araç sahadan çıktıktan sonra kapıya doğru sürdü ve yaşlı bir adam çocukları otomobilin önünden kurtarmaya çalıştı. Çocuklar için kendisini feda etti." demişti.
Vietnam gazisi olduğu belirtilen Parkhurst'ün aracı sahanın içinde tutabilmek için kapıyı kapatmaya çalışırken ezildiği belirtildi.
Olay yerinden kaçan Sharrow daha sonra tutuklandı. Sharrow'un iki eyalette alkollü araç kullanmaktan sabıkası olduğu belirtilirken, geçen Cuma günü yaşanan olay sırasında alkollü olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Hastaneye kaldırılan Parkhurst, yolda öldü.
Parkhurst ise 50 yıl önce dört yaşındaki kız çocuğu Carolee Ashby'nin ölümünde başlıca şüpheliydi.
Ashby karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması sonucu 40 metre havaya savrularak ölmüştü.
Carolee Ashby 15 yaşındaki ablasıyla birlikte, doğum günü pastası için mum almaya çıkmıştı.
Polis o zaman 18 yaşında olan Parkhurst'ün, Buick marka aracını aynı gece bir direğe çarptığı ihbarını aldı.
Polis Parkhurst'ü sorguladı, ancak Ashby'nin ölümüyle bir alakası olmadığını savundu.
Polis beş yıl önce dosyayı yeniden açtı ve Parkhurst yeniden sorgulandı.
Savcı, olayın üzerinden çok uzun süre geçtiği için adli bir suçlama yöneltilemeyeceğine karar verdi.
Parkhurst nihayet 2013'te, suçun zaman aşımına girdiğini ve artık soruşturulamayacağını bildiğinden suçunu itiraf etti.
Kazadan önce kendisi ve kardeşinin alkol aldığını söyledi.
Parkhurst polise verdiği ifadede "Bir ses duydum. Neye çarptırdığımı görmedim. Durmadım ve frene bastığımı da hatırlamıyorum. Herhangi bir çocuk gördüğümü de hatırlamıyorum ama Ashby'ye vurduğuma inanıyorum" demişti.
Parkhurst kaza sırasında kardeşinin arka koltukta uyuduğunu belirtti.
Carolee Ashby vakasını çözen emekli polis memuru Russ Johnson, Parkhurst'ün ölümünü duyduktan sonra yaptığı açıklamada "Tanrı gizemli bir şekilde çalışıyor. Parkhurst'ün yıllarca sakladığı sır, Ashby'nin ailesine işkence yapmıştı" dedi. Johnson ayrıca Parkhurst'ün ölümünü "kaderin cilvesi" diye tanımladı.
Carolee Asbhy'nin kızkardeşi Darlene de "Çember tamamlandı. Kızkardeşimin başına gelenin aynısı onun başına da geldi. Şimdi ileriye bakma zamanı" dedi.
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