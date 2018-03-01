ABD'de 6 kişiye canlı bağışçılardan böbrek nakli

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Northwestern Memorial hastanesinde birbirlerini tanımayan bağışçı ve hastalardan oluşan 12 kişi geçen hafta üç gün boyunca ameliyata alındı. Ameliyatlar sırasında doktorlar canlı bağışçılardan hastalara böbrek nakli yaptı.

AA'nın haberine göre; hastanenin böbrek nakil bölümünün yöneticisi Doktor Joseph Leventhal, düzenlediği basın toplantısında, bu tür bir nakil işleminin genellikle daha geniş kapsamlı ulusal programlar çerçevesinde yapıldığına dikkati çekerek, ameliyatların başarılı geçtiğini söyledi.

Toplantıda bağışçılar böbreklerini verdikleri hastalarla ilk kez bir araya geldi.

Bağışçılardan Kimberly Cooper, böbreğini "hayatına daha fazla amaç katmak için" verdiğini belirterek, böylece birine gerçekten yardım ettiğini hissettiğini söyledi.

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