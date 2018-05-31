ABD’de engellilere yardımcı olmak için eğitilen bir rehber köpek, Philadelphia’daki yeni sahibine götürülmek üzere getirildiği Florida’nın Tampa kenti havaalanında 8 yavru dünyaya getirdi. Eleanor Rigby adındaki 2 yaşındaki köpek, uçağa binmek üzere kapıya geldiğinde yere yatınca eğitimcisi doğumun geldiğini anladı. İtfaiye ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda 7 erkek bir de dişi yavru dünyaya geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre eğitimci, “Doğumun bu kadar yakın olduğunu kestirememiştim” dedi. Yavru köpekler uçağa alınmayınca eğitimci, köpekleri 1600 kilometre uzaklıktaki Philadelphia’ya otomobille götürmek zorunda kaldı.

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