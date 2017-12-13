ABD, son birkaç aydır Moskova merkezli güvenlik şirketinin yazılımlarını federal kurumlardan çıkarmaya çalışıyordu. Buna sebep olarak ise şirketin Rusya devletiyle yakın ilişkileri gösteriliyordu.

Salı günü imzalanan karar, Trump yönetiminin daha önce Kaspersky’ye karşı attığı adımları güçlendiriyor. ABD hükümeti, sivil kuruluşlara Kaspersky Lab tarafından geliştirilen güvenlik yazılımlarını 90 gün içerisinde sistemlerinden kaldırma zorunluluğu getiren yönergeyi eylül ayında yürürlüğe sokmuştu.

Yeni kanun, Kaspersky yazılımlarının hem sivil hem de askeri ağlardan kaldırılmasını gerektiriyor.

Kaspersky’nin pozisyonunu endişe verici olarak tanımlayan Demokrat Parti senatörü Jeanne Shaheen, şirketin yazılımlarının ABD ulusal güvenliğine büyük tehlike arz ettiği görüşünde.

Kaspersky Lab, Rusya ya da başka bir devletle bağı olduğunu defalarca reddetti ve hiçbir siber casusluk eforuna yardımcı olmadığını açıkladı. Moskova merkezli şirket, ekim ayında yaptığı bir açıklamada ABD devletinin Kaspersky kaynak kodlarını inceleyebileceğini ve yazılımlarına yapacağı tüm güncellemelerin üçüncü taraf kuruluşların incelemesine açılabileceğini duyurmuştu.

ABD yetkilileri ise teklifi olumlu karşıladıklarını ancak bunun yeterli olmayacağını belirtiyor.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan kıdemli siber güvenlik yetkilisi Christopher Krebs, eylül ayında yürürlüğe giren yasa sonrasında neredeyse tüm devlet kurumlarının Kasperksy yazılımlarından arındırıldığını açıkladı.

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