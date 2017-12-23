O anları sosyal medya hesabından paylaştı...

Ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden Falcon-9 roketini fırlattı. Roketin tırmanışı ise Los Angeles semalarında izlendi. Eğitimi için Amerika'ya giden Aleyna Tilki o anları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden dün fırlatılan Falcon-9 roketi tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı.

Roketin atılacağından habersiz olan kişiler tarafından endişe uyandıran gökyüzündeki ışıklar binlerce kişinin sosyal medyada hesabında paylaşım yapmasına neden oldu.

ALEYNA DA ORADAYDI

Bir süre önce eğitim için ABD'ye giden Aleyna Tilki de roketin tırmanışını canlı izledi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tilki, o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.