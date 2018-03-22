ABD'de Erdoğan'ın 11 koruması hakkındaki suçlamalar düşürüldü!

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington büyükelçiliği önünde çıkan olaylar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Erdoğan'ın 15 korumasından 11'inin hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, savcılık ilk olarak mahkemeden yaşanan olaylar sırasında bölgede bulunmayan 4 koruma hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep etti.

Bunun ardından ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinden bir gün önce, 14 Şubat'ta, 7 koruma hakkındaki suçlamalar da düşürüldü.

Gazete bunun Ankara-Washington ilişkilerindeki gerilimin azaltılmasına yönelik atılmış bir adım olabileceği yorumunda bulundu.

Hakkındaki suçlamaların düşürülmesine karar verilen isimlerden birinin de Erdoğan'ın koruma müdürü olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili olarak savcılıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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