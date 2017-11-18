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ABD'de gökyüzüne penis çizen pilotlara soruşturma

Washington'da bir pilotun savaş uçağıyla gökyüzüne penis çizmesi sonrası ABD ordusundan açıklama geldi. Ordu yetkilileri 'gökyüzüne penis çizmenin hiçbir eğitim değeri bulunmadığını' belirtip pilotlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

18.11.2017 - 14:01 | Güncelleme:
- AFP

ABD'de Washington eyaletine bağlı Okanogan County üzerinde bir savaş uçağının gökyüzüne penis çizmesiyle ilgili olarak Whidbey Island Donanma Hava Üssü'nden açıklama geldi. Üssün sözcüsü Thomas Mills, pilotların bu eyleminin 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Ayrıca uçuş ekibiyle ilgili soruşturma da başlatılırken, Sözcü Mills penis şeklinin Boeing EA-18G Growlers uçağıyla çizildiği bilgisini verdi.

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BBC'ye konuşan Sözcü Thomas Mills "Donanmanın bakışına göre biz mürettebatımızı en yüksek standartlara göre belirleriz ve bu kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu.

Mills, "Bunun eğitim değeri sıfır ve uçuş ekibi bunun hesabını verecek" diye devam etti.

ABD hava sahasındaki uçuş kurallarını düzenleyen Federal Havacılık İdaresi ise bu manevranın herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığı yorumunu yaparken, olaya "Biz etik kurallarının kontrolünden sorumlu değiliz" yorumunu yaptı.

Gökyüzündeki şekli görenlerden Romone Duran ise Seattle Times'a "Alttan daireler çizerken ne olduğunu anladım ve gülmeye başladım." dedi.

KREM 2 televizyonuna konuşan bölge sakinler ise gökyüzünde gördüklerini çocuklarına açıklamakta güçlük çektiklerini anlattı.

BBC TÜRKÇE

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