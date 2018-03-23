ABD'de haksız yere 31 yıl hapis yatan mahkuma 1 milyon dolar tazminat

- CBS News Lawrence McKinney 31 yıl haksız yere hapis yattı.

ABD'de işlemediği bir suç nedeniyle 31 yıl hapis yatan 61 yaşındaki Lawrence McKinney'e 1 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Tennessee Eyaleti Tazminat Komitesi kararı oybirliğiyle aldı.

1978'de tecavüz ve soygun suçlamalarından hüküm giyen McKinney, 2009'da serbest bırakılmış ve Aralık ayında resmen aklanmıştı.

Bu zamana kadar Tennessee eyaletinin ödediği en yüksek miktardaki tazminatı kazanan McKinney'e ilk salıverildiğinde sadece 75 dolar ödenmişti.

McKinney'nin avukatı, "Valiye ve komiteye teşekkür ederiz. Şu ana kadar ödenen en büyük miktar. Hiç kimse daha önce bu kadar uzun süre yanlış bir şekilde mahkum edilmemişti" dedi.

Neden hapse girmişti?

McKinney Ekim 1977'de, bir kadının dairesinde kendisine tecavüz eden iki kişiden biri olduğunu söylemesi üzerine Memphis'te tutuklanmıştı.

Tecavüz ve birinci derece soygun suçlamaları yöneltilen McKinney. Haziran 1978'de daha 22 yaşındayken 115 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

30 yıl sonra, Ağustos 2008'de kurbanın çarşaf takımları üzerinde yapılan incelemede üç farklı erkeğe ait DNA bulundu ve bunların hiçbiri McKinney'e ait değildi.

Bunun ardından mahkumiyeti hükümsüz kılınmış ve Temuz 2009'da serbest bırakılmıştı.

McKinney 31 yıl 9 ay 18 gün 12 saat hapiste kaldığını söylüyor.

Tazminat süreci nasıl gelişti?

Lawrence McKinney ilk serbest kaldığında, tazminat olarak sadece 75 dolarlık bir çek aldı. McKinney, "Kimliğim olmadığından çeki nakte çevirmem de üç ay sürdü" dedi.

McKinney daha sonra tam olarak aklanmak, bir başka deyişle resmen suçsuz ilan edilmek için başvuru yaptı.

2016'da bir şartlı tahliye kurulu başvuruyu reddetti.

Kurul üyelerinden biri ret kararını "Kurbanın polise yaptığı tanımlama tamı tamına McKinney'e uyuyordu." diyerek savunmuştu.

Ancak daha sonra Tennessee Valisi Bill Haslam, kurulun kararına rağmen, kendi yetkisini kullanarak Aralık 2017'de McKinney'i resmen suçsuz ilan etti.

Resmen suçsuz ilan edilmesiyle McKinney'nin tazminat başvurusu yapma hakkı oldu. Avukatları, David Raybin ve Jack Lowery, yasalara göre eyaletin verebileceği en yüksek miktar olan 1 milyon dolar almak için başvuru yaptı.

Raybin başvuruyu yaptığı sırada "Bir insanın hayatı ve özgürlüğü elinden alındı. Başına ne geldiğine bakılırsa, McKinney'in bir milyon dolardan çok daha fazlasını alması gerekiyor" dedi.

Tazminat nasıl ödenecek?

McKinney tazminatın tamamını hemen alamayacak.

Önce borçlarını ve avukat ücretlerini ödeyebilmesi için kendisine 353 bin dolar verilecek. Tazminatın kalanı ise en az 10 yıl boyunca aylık 3350 dolarlık taksitlerle ödenecek.

McKinney bu süre için ölürse, ödeme eşi veya mirasçılarına yapılacak.

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