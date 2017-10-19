ABD'de "Hepatit A" alarmı

ABD'nin California eyaletinde Hepatit A salgınında ölenlerin sayısının 19'a çıktığı bildirildi.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre; yetkililer, California Valisi Jerry Brown'un acil durum ilanından bir hafta sonra Hepatit A salgınında 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

Eyalette geçen kasım ayından bu yana çoğu evsiz 500'den fazla kişiye Hepatit A virüsünün bulaştığı ifade ediliyor.

Brown, hafta sonu Hepatit A salgınını önlemek amacıyla California eyaletinde Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da acil durum ilan etmişti.

San Diego'da geçen ay Hepatit A ile mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentte bazı bölgelerin düzenli olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı.

Kentte ayrıca bu amaçla 19 bin kişinin aşılandığı açıklanmıştı.

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