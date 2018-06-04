ABD'de her 5 gençten birinin ölümünün opioidlerle (uyuşturucu madde) bağlantılı olduğu tespit edildi.

AA'nın haberine göre; Kanada'nın Toronto kentinde St. Michael's Hastanesi'nin yürüttüğü çalışmada ABD'de her 5 gençten birinin ölümünün opioidlerle bağlantılı olduğu, bu maddeyle bağlantılı ölümlerin sayısının 2001'den 2016'ya kadar yüzde 292 arttığı kaydedildi.

ÖLENLERİN YÜZDE 70'İ ERKEK

Çalışmada opioid kullanımı yüzünden ölenlerin yüzde 70'inin erkek olduğu ifade edildi.

Araştırma ekibinden Dr. Tara Gomes, yaptığı açıklamada, ABD'de gençler arasında bu maddenin bu kadar yaygın olmasını endişe verici bulduklarını ifade ederek, krizin ABD'yi nesiller boyunca etkileyebileceğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Network Open" dergisinde yayımlandı.

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