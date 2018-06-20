ABD’nin Meksika sınırındaki insanlık dramı sürerken, Başkan Donald Trump geri adım atmayı reddediyor. Ülkeye kaçak girerken tutuklanan ailelerin yanından alınan çocukların sayısı 11 bin 500’e ulaştı. Washington Examiner Gazetesi’ne konuşan bir Sağlık ve İnsani Hizmetler İdaresi yetkilisi, toplama merkezlerine getirilen çocuk sayısının son haftalarda “günlük 250’ye ulaştığını” söyledi. Böyle giderse en iyi ihtimalle toplama merkezlerindeki çocuk sayısı ağustosta 30 bine ulaşacak. Çocukların konulduğu toplama merkezlerinden ilk fotoğraflar dün AP ajansı tarafından paylaşıldı. Fotoğraflarda çocukların kafeslerin ardında yer yataklarında yatırıldığı ve üstlerine yorgan niyetine afetlerde dağıtılan termal battaniyeler örtüldüğü görülüyor.
AP ajansı ayrıca toplama merkezlerindeki çocukların ses kayıtlarına da ulaştı. ProPublica adlı yardım kuruluşunca kaydedilen konuşmalarda, çocuklar “Anneciğim, babacığım” diyor ve gözyaşları içinde anlaşılması güç sözlerle yardım istiyor.
‘YA KATİL, HIRSIZ OLURLARSA’
Göçmen çocuklarının dramı ABD kamuoyunda tartışma yaratırken, eşi Melania Trump’ın önceki gün dile getirdiği endişeler yanıtsız kaldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Cumhuriyetçi Parti’den de eleştiriler yükselmesine rağmen ABD Başkanı Trump geri adım atmıyor. Trump önceki gün “sıfır hoşgörülü” göçmen politikasından taviz vermeyeceğini açıkladı. Trump, “ABD’yi göçmen kampı haline getirmeyeceğim. Bu insanlar bir yerlerde katil veya soyguncu olabilir. Biz güvenli bir ülke istiyoruz ve bu sınırlarda başlar” diye konuştu.
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