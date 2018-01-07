ABD'de kalıtsal körlüğe rekor fiyatlı tedavi!

ABD'de bir ilaç firması, kalıtsal körlüğün tedavisi için kullanılan bir ilacı, hastalara 850 bin dolara satışa sunacaklarını açıkladı. Şirket, fiyatı belirlerken sigorta şirketlerinin 1 milyon doları aşan tedavi masrafları konusundaki endişelerini göz önünde bulundurduklarını açıkladı.
Deutsche Welle'nin haberine göre; Associated Press'e konuşan Philadelphia merkezli şirketin CEO'su Jeffrey Marrazzo, ''Makul bir fiyat belirleyerek, ilacın değeri ile bu fiyatın karşılanabilirliği arasında hastaların ilaca erişimini sağlayacak dengeyi kurmak istedik'' diye konuştu.
İlaç üreticileri genel olarak talep ettikleri fiyatlar konusunda açıklama yapmaktan kaçınsa da, kimi yüksek fiyatlara tepkinin artması üzerine bazı firmalar daha detaylı gerekçelendirmeler sunmaya başladı.
İlaç, ABD'de geçen yılın başlarında onaylanan iki gen tedavisi de dahil olmak üzere küresel pazardaki en pahalı ilaçlar arasında. Geçen ay onay alan ilaç, aynı zamanda ABD'de kalıtsal hastalık tedavisinde kullanılacak ilk gen terapisi olma özelliğini taşıyor.
"KALITSAL KÖRLÜĞÜ OLANLARIN GÖRÜŞLERİNDE İYİLEŞME SAĞLIYOR"
İlaç, nadir görülen bir çeşit kalıtsal körlüğe sahip olanların görüşlerinde iyileşme sağlıyor. Clinical and Economic Review isimli örgüt, ilacın hastalara 10 yıl boyunca net bir görüş sağladığını ortaya koyarken, firma ilacın etkisinin çok daha uzun süreli olduğunu; hatta ömür boyu devam edebileceğini savunuyor.
Şirket, 850 bin dolarlık ilacın fiyatına ilişkin endişe taşıyan sigorta firmalarına ödeme kolaylığı sunmayı da hedefliyor. Harvard Pilgrim isimli kar amacı gütmeyen sağlık hizmetleri şirketi ile yapılan düzenlemelerden birine göre şirket, hastaların görüşünde beklenen iyileşme gerçekleşmediği takdirde ilacın ücretinin bir kısmını geri ödeyecek.
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