ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'de kullanılan oylar, sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'ta kullanılan oyların sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra 13 kurye ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla yerel saat ile 19.00'da Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.
Yalçın, oyların ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, oradan da Ankara'ya Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderileceğini belirtti.
ABD'DE 31 BİN 419 SEÇMEN OY KULLANDI
New York'ta kayıtlı seçmen sayısı geçen yıl 38 bin civarında iken bu sene 40 bin 18 olduğunu anlatan Yalçın, bölgede 12 bin 845 seçmenin oy kullandığını, seçimlere katılım oranının ise yüzde 32 olduğunu aktardı.
Yalçın, "ABD genelinde 106 bin 336 kayıtlı seçmenden 31 bin 419'u oy kullandı." dedi.
Geçen yıl anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylamasında ise ABD'de 32 bin 919 seçmen sandık başına gitmişti.
Gümrük kapılarında oy kullananlarının sayısında da artış olduğuna dikkati çeken Yalçın, seçmenlerin 9-17 Haziran tarihlerinde 9 gün boyunca uzun süre beklemek zorunda kalmadan oy verdiğini ve bu sürecin sorunsuz geçtiğini ifade etti.
Başkonsolos Yalçın, oy verme sürecinin, sandık saklama komisyonu üyeleri ve partili sandık kurulu temsilcileriyle müşahitlerin gözetiminde barış içinde ve huzurlu bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, bu süreçte görev alan herkese teşekkür etti.
"OY KULLANMA SÜRECİ HUZURLU VE SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ"
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada oy kullanma sürecini değerlendirdi.
Pazar akşamı sona eren oy verme işleminin ardından sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oyların bugün Ankara'dan gelen kuryeler eşliğinde gönderildiğini ifade eden Kılıç, "Oy kullanma süreci huzurlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Vatandaşlarımız demokratik haklarını sorunsuzca kullandılar. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.
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